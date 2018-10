Schramberg Gesamte Wehr im Einsatz

Schramberg. Zunächst hatte der Rettungsdienst des Roten Kreuzes gegen 22 Uhr die Drehleiter der Feuerwehr Schramberg angefordert. Aufgrund der Topografie an einem Haus in der Schramberger Kirnbachstraße war es schwierig, einen Patienten, der sich bei einem Sturz verletzt hatte, in den Rettungswagen zu bringen. Deswegen wurde die Leiter zum Ausleuchten des Geländes und der Treppe neben dem Haus benötigt, die Wehrangehörigen halfen zudem beim Tragen des Verletzten die steilen Stiegen hinab.

Da allerdings der Rettungsdienst aufgrund der Art der Verletzungen entschied, den 51-Jährigen mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik zu fliegen, musste ein weiterer Trupp der Feuerwehr alarmiert werden, um den ansonsten nachtdunklen Rasenplatz am südlichen Ende des Bernecksportplatzes auszuleuchten. Dort nämlich sollte der Hubschrauber der Rettungsflugwacht landen.

Als drittes Ereignis kam ein Brandalarm in einer Wohnung in der Landenberger-straße in der Nordstadt hinzu: Dort war einer älteren Dame die Nachttischlampe ins Bett gefallen und hatte die Matratze entzündet. Somit war es erforderlich, die gesamte Wehr nachzualarmieren.