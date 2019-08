Schramberg Geringeres Chaos an Tag zwei

Er hoffte, dass die Lage entspannt bleibt – und ärgerte sich indes über etwas ganz anderes: "Es werden Umleitungsschilder geklaut", berichtete er – etwa Zusatzschilder mit Pfeilen, die die Richtung für die Verkehrsteilnehmer innerhalb der Umleitung anzeigen. Gerade für den überregionalen, ortsfremden Verkehr könne das zum Problem werden: "Manche finden den Ausgang aus der Umleitung nicht mehr", erzählte Hilser.

Darunter seien Schilder, die am Donnerstag erst aufgestellt worden seien und Freitagfrüh schon fehlten. "Die Firma überlegt, ob sie Anzeige erstattet." Erst einmal schaue sie aber, dass wieder neue Schilder aufgestellt würden. Der Diebstahl sei "kein Kavaliersdelikt und kein Dumme-Jungen-Streich", machte Hilser seinem Ärger Luft. Vielmehr handle es sich um "einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr".

Die chaotische Situation mit großen Staus und langen Wartezeiten am Donnerstag schrieb Hilser in Teilen der Umstellung auf die neue Verkehrsführung zu, bei der es am ersten Tag oftmals zu Problemen komme. Er wusste außerdem von zwei kleineren Unfällen mit Blechschaden zu berichten, die sich am Donnerstag auf der Umleitungsstrecke ereigneten: "Dann ist das Chaos perfekt", sagte er. Es reiche schon, wenn die Beteiligten kurz ausstiegen und Adressen austauschten oder ein Foto des Unfalls machten –­ "bis sich so ein Knoten bei dieser Verkehrslage auflöst, das dauert".

Das Straßenbauamt werde die Situation weiter im Blick behalten und am Montag noch mal eine Verkehrsschau machen. Auch mit dem Verkehrsplaner, der für die Ampelschaltung zuständig sei, stehe man in Kontakt, um bei Bedarf Änderungen vornehmen zu können.

Am Freitag waren solche Maßnahmen ob der annehmbaren Verkehrslage aber noch nicht vorgesehen, auch wenn Hilser zugab, dass "Freitage nicht ganz repräsentativ sind, weil dort erfahrungsgemäß etwas weniger Verkehr herrscht".

Die Behörden stünden Gewehr bei Fuß, falls Anpassungen nötig seien, um die Situation zu verbessern, erklärte er. Aber: "Ganz ohne Beeinträchtigungen wird es nicht gehen", machte Hilser auch klar.