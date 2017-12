Schramberg Gerhard Waller seit 65 Jahren dabei

Schramberg-Tennenbronn. Der Vorsitzende Eduard Kopp freute sich in seiner Begrüßung über die zahlreichen Gäste. In seinen Ausführungen berichtete er von einem Vietnamesen, der in den Vorstand des Generalrats von Kolping International gewählt wurde. Aber was ist daran so erwähnenswert? Er erinnerte an das 40-jähriges Jubiläum im Jahr 1989, als der damalige Diözesanpräses Robert Henrich sprach und von seiner gerade beendeten Reise nach Vietnam berichtete.

1989 sah er Christen unter politischem Druck und in großem sozialen Elend. Er erkannte aber auch, dass ein große Aufgabe auf ihn wartete. Die Ideen von Adolph Kolping, vor allem die Förderung der Familien, der Jugend und der Bildung im weltweiten Netz der Partnerschaft, fanden bei den über acht Millionen Katholiken großen Anklang. Jahr für Jahr war er vor Ort, unter schwierigen Verhältnissen, unter Beobachtung durch den Staat, gründete er Kolpingsfamilien und heute blüht Kolping in Vietnam regelrecht auf mit über 200 Kolpingsfamilien und annähernd 10 000 Mitgliedern. Das war Grund genug, einen Vietnamesen in diese Position zu wählen, so Kopp.

"Dies zeigt eindrücklich wie die Grundpfeiler unseres Verbands in der ganzen Welt verankert werden können, wenn wir nur den Nächsten ernst nehmen."