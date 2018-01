Schramberg Geranien wachsen jetzt in Dunningen

Schramberg-Sulgen/Dunningen. "Wir sind bereit", sagt Gärtnermeister Norbert Längle zum bevorstehenden Abriss der Gewächshäuser, in denen er etwas mehr als zehn Jahre lang die Pflanzen zum Verkauf in seinem Betrieb gezüchtet hat: Denn mittlerweile stehen seine neuen Gewächshausanlagen in direkter Anlehnung und mit Zugang an seine "Endverkaufsgärtnerei" in Dunningen. Und dort hat er jetzt auch aktuell begonnen, seine Produktion anzufahren. Die ersten Pflanzen, die dort jetzt keimen, sind Geranien, die im April oder Mai in den Verkauf kommen sollen. Alle zehn Tage wird eine neue Charge angesät. Dies ist erforderlich, um zur Verkaufszeit, die darüber hinaus auch stark wetterabhängig ist, immer Pflanzen anbieten zu können, die jeweils kurz vor der Blüte stehen. Gleichzeitig lässt Längle an seinem bisherigen Sulgener Standort die Produktion auslaufen. Aber das geht eben nicht von heute auf morgen. Denn je nach Kultur brauchen diese drei bis vier Monate von der Aussaat bis zur fertigen Pflanze, die dann auch verkauft werden kann. Und so sprießen in den Gewächshäusern in Sulgen derzeit auch noch Stiefmütterchen, Belli und der Ackersalat.

Abriss kostet Stadt 240 000 Euro

Bis Ende April, so rechnet Längle, dürften dann die letzten Pflanzen in Sulgen "raus" sein, neue will er dort nicht mehr aussäen, obwohl er noch bis Ende Juli Zeit hätte, bis die dortigen Gewächshäuser geräumt sein müssen. Diesen Zeitraum hatte er in einem Gerichtsverfahren zugesprochen bekommen, nachdem die Stadt darauf gedrängt hatte, dass Längle nach Ablauf des Pachtvertrags die Gärtnerei schon im vergangenen Jahr hätte räumen sollen, da die Stadt das Gelände im Mahdenwald für gewerbliche Zwecke benötigt. Die 240 000 Euro Abrisskosten sind aus diesem Grund im Haushaltsplan der Stadt jetzt für 2018 neu veranschlagt worden.