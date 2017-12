Schramberg Gepflegter Musizierstil

Takako Yamanoi, die Hornistin bei "neoBrass", studierte am College of Music in Tokio. Sie unterrichtet Horn und Klavier sowohl an der Musikschule Tuttlingen als auch an der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen.

Andreas Spiegelhalder, Dozent für Posaune und Euphonium, unterrichtet an der Primtalmusikschule in Spaichingen. Da er musikalisch sehr vielseitig interessiert ist, kommen zu den Engagements als Posaunist in diversen Big Bands, Blas- und Auswahlorchestern auch Projekte im Bereich Jazz und HipHop hinzu.