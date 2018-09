Schramberg Gelegenheit zum Abrocken und Ablachen

Uriah Heep gehört für den Veranstalter zu den "großen drei des 70er-Jahre-Hardrocks". Kein Wunder also, dass mit Uriah Heep Revival am Samstag, 20. Oktober, eine Tributband im Kulturbesen gastiert.

Einen ganz anderen Sound der 1970er-Jahre gibt es am Freitag, 26. Oktober, auf die Ohren: Dann lassen die Abba Stars, die dieses Jahr ihr 15-jähriges Bestehen feiern, die großen Hits der schwedischen Kultband erklingen. Mit einer passenden Bühnenshow und originalgetreuen Outfits soll die Unbekümmertheit und Lebensfreude dieser Ära auch spürbar sein.

Einen besonderen Grund zu Feiern bringt die Krautrockband Guru Guru am Samstag, 27. Oktober, mit nach Schramberg: Sie feiert dieses Jahr 50. Geburtstag. In dieser Zeit hatten die Musiker mehr als 3500 Auftritte weltweit. "Noch immer sind ihre Konzerte ein Muss für alle Musikfans und fast überall ausverkauft", heißt es vom Veranstalter.

Die italienische Formation SAD hat sich dem Heavy Metal von Metallica verschrieben. Sie soll am Samstag, 3. November, "Metallica-Feeling at its best" in den Kulturbesen bringen.

"Musik nur, wenn sie laut ist", "Männer", "Flugzeuge im Bauch", "Bochum" oder "Mensch" – die Liste von Grönemeyer-Hits ließe sich beliebig verlängern. Seine Musik indes hat die Gruppe Luxus am Samstag, 10. November, im Gepäck. Die Band "kopiert nicht, sondern interpretiert, verleiht den Originalen mit sattem Gitarrensound mehr Druck, peppt stilistisch auf und lässt viel Platz für Interpretation", beschreibt der Veranstalter.

Ein echter Lokalmatador ist am Donnerstag, 15. November, in der Geißhalde zu Gast: Saxofonist Arno Haas hat einige Freunde mit dabei, im Mittelpunkt steht an diesem Abend Sängerin Katia Gökoglu. Die gebürtige Französin will nicht nur mit einer großen Stimme, sondern auch einer großen Portion Charisma verzaubern. Ihr Repertoire umfasst Classics, Evergreens und aktuelle Popsongs. Gökoglu und Haas teilen die Bühne mit Alvin Mills, Benni Jud und Sevan Gökoglu.

"Die besten Balladen der Rockgeschichte" will das Gitarrenduo Figa und Schuss am Freitag, 16. November, unplugged ertönen lassen. "Ein Abend, um die Seele baumeln zu lassen", meint der Veranstalter.

AC/DC in weiblich? Das liefert She got Balls am Samstag, 17. November. Die Band bringt den unverwechselbar authentischen Sound der australischen Hard-Rock-Legenden mit. "Bei ihren bisherigen Auftritten brannte der Besen", erinnert sich das Organisationsteam.

Etwas ruhiger wird es mit Acoustic Breeze, die als Gast Mason Finley mitbringen. Die Zuhörer erwartet am Freitag, 23. November, ein Mix aus einfühlsamen Balladen und groovigen Popsongs.

Nichts weniger als die "heißeste Schlagerparty des Jahres" verspricht der Veranstalter für den Auftritt der Schlagerschlampen am Samstag, 24. November. Die Band bringt die Schlagerhits der vergangenen 30 Jahre mit und will mit ihrer durchgeknallten Bühnenshow zusätzlich gute Laune versprühen.

Die großen Nummer von David Bowie leben am Samstag, 1. Dezember, wieder auf. Dann ist die Tributeband Heros in Schramberg zu Gast. Alle Mitglieder blicken auf langjährige Liveerfahrung zurück und kündigen eine professionelle Performance an.

Die Scorpions sind eine der ganz großen deutschen Bands. Ihrer Musik widmen sich am Freitag, 7. Dezember, Scorpion Sting. Der Veranstalter kündigt an: "Von den großen Balladen bis hin zu den härtesten Nummern lassen die fünf erfahrenen Musiker keinen Wunsch offen."

No Education – so lauten nicht nur die letzten Worte der ersten Zeile eines Pink-Floyd-Hits, so heißt auch die Formation, die am Samstag, 8. Dezember, die die Musik der populären britischen Rockband zum Besten gibt. An diesem Abend wird eine weitere Musiklegende gewürdigt: More Black lässt Hits wie "Smoke on the Water", "Child in Time" und "Woman from Tokyo" von Deep Purple erklingen.

Ein zweites Mal ist Saxofonist Arno Haas am Donnerstag, 13. Dezember, im Kulturbesen zu Gast. Auch dieses Mal hat er Freunde mit dabei: Neben Sevan Gökoglu, Alvin Mills und Stephan Schuchardt ist das vor allem Elliott. Er wird als Multitalent beschrieben: energiegeladener Sänger, großartiger Entertainer, begabter Komponist und Songschreiber sind die Bezeichnungen, die ihm zuteilwerden.

Wer beim Duo Graceland an Elvis Presley denkt, liegt falsch. Die Musiker präsentieren am Freitag, 14. Dezember, nicht die Hits des King of Rock’n’Roll, sondern die des amerikanischen Folk-Rock-Duos Simon & Garfunkel. Mit einem eindrucksvollen Klangbild, so der Veranstalter, gelingt es Graceland, den Sound von Paul Simon und Art Garfunkel nachzuempfinden.

Bigger Bang haben sich nach einem Studioalbum der Rolling Stones benannt – und genau deren Musik bringen sie am Samstag, 15. Dezember, in den Besen. Zu hören sein werden die Rock- und Bluesklassiker aus der Anfangszeit der nimmermüden Rocklegenden bis in die 1980er-Jahre.

Die Weihnachtsparty am Samstag, 22. Dezember, bestreiten die Lokalmatadoren von Old News. "Es empfiehlt sich, rechtzeitig Karten zu besorgen. Denn wer zu spät kommt, den bestraft wie viele jedes Jahr die Größe des Kulturbesens", weiß Harald Burger, der Organisator dieses Festivals.

Und auch am Mittwoch, 26. Dezember, steht eine Band mit Heimvorteil auf der Bühne: Dann rocken die Gams’n’Rosslers den Kulturbesen. Die Gruppe steht für handgemachte, ehrliche und energiegeladene Rockmusik ohne Netz und doppelten Boden.

Seinen Abschluss findet der Kulturbesen am Freitag, 28. Dezember. Dann wird es auf der Bühne noch mal voll: The Soulmachine, bestehend aus zehn erfahrenen Künstlern, hat sich laut Veranstalter das Beste von Joe Cocker, The Commitments, Commodores und Stevie Wonder genommen und mit Songs von Michael Jackson und Sade gemischt.

Auch zum Lachen gibt es beim Kulturbesen wieder jede Menge Gründe. Verschiedene Comedians wollen dafür sorgen, dass bei den Besuchern kein Auge trocken bleibt.

"Die Lusche im Mann" will Ausbilder Schmidt alias Holger Müller am Donnerstag, 11. Oktober, auf die Bühne bringen. Die Männer weltweit verweichlichen, das ist spätestens seit der Männergrippe bekannt. Ausbilder Schmidt, der sich beim Bund täglich mit Luschen, Warmduschern und Walddorfschülern rumärgert, gibt in seinem Programm viele Tipps und Anregungen.

"Ein Muss der regionalen Humorlandschaft" –­ so bezeichnet der Veranstalter Frank Blom und Thomas Moser, die seit 20 Jahren die Gruppe Villinger Kumedie bilden. Mit ihrem Jubiläumsprogramm "Die Welt ist bekloppt und wir auch", kommen sie am Freitag, 19. Oktober, in den Kulturbesen.

Das schwäbische Comedytrio Die Subbr Schwoba gastieren am Freitag, 2. November, in Schramberg. Ihr Programm "Die neuen schwäbischen Subbrstars" soll so sein, wie man die Künstler kennt: spritzig, witzig, schlagfertig und musikalisch.

Die Hälfte der Schrillen Fehlaperlen, kommt am Freitag, 9. November als das Duo Irrtum und Daneben in den Kulturbesen. Ilse und Dieter erzählen und singen laut Veranstalter vom Wahnsinn, den das Leben so bietet.

Mit Heinz Gröning kommt am Freitag, 30. November, ein Künstler, der gerne auch mal als "Godfather der Comedy" bezeichnet wird, in den Kulturbesen. Er hat sein neues Programm "Der unglaubliche Heinz meint: Jammern gilt nicht" im Gepäck. Der Veranstalter verspricht: "Heinz Grönig verzichtet auf jeden Schnickschnack. Denn das bloße Programm reicht schon, um sich totzulachen."

Weitere Informationen: Alle Veranstaltungen beginnen um 20.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf beim Schwarzwälder Boten, Optik Fischer, Brillen Lehmann, Sport Walter und bei der Stadt Schramberg sowie online unter www.schramberger-kulturbesen.de. Informationen sind unter Telefon 0171/702 41 12 erhältlich. Die Auftritte des Comedyduos Dui do on de Sell am Mittwoch und Donnerstag, 24. und 25. Oktober, sind bereits ausverkauft.