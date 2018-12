Schramberg Gelände und Gebäude "auf Abbruch" gekauft

Die Stadt Schramberg habe in den vergangenen Jahren diverse Grundstücke erworben, so Bernhard. Diese Grundstücke, besonders im Innenbereich, lägen größtenteils in städtebaulichen Sanierungsgebieten oder in zukünftigen Gewerbe- und Wohnbaugebieten. Soweit diese bebaut seien oder gewesen seien, seien diese zum Abbruch vorgesehen.

Der Kauf der Grundstücke habe grundsätzlich den Zweck gehabt, die Stadtentwicklung voranzubringen.

Sei ein Abbruch der Gebäude noch nicht zwingend erforderlich gewesen und es habe die Möglichkeit einer zeitlich befristeten Zwischennutzung, beispielsweise als Gärtnerei, Autowerkstatt und weiteres bestanden, sei dies von der Stadtverwaltung entsprechend berücksichtigt worden. Habe es Anfragen für diese Objekte gegeben, seien diese vermietet worden. Mietverträge seien jedoch immer unter der Vorgabe abgeschlossen worden, dass die Stadt die Gebäude irgendwann benötige und diese dann abgebrochen würden.