Schramberg Geigentöne erzeugen das Gefühl von Kälte

Schramberg-Sulgen. Der Komponist erklärte in der Alten Kirche St. Laurentius, er bekomme seine Inspiration häufig über Naturphänomene bei Spaziergängen. In seiner Komposition Miasma (giftiger Nebel) passiere "unheimlich viel, aber auch unheimlich wenig". Man könne das Stück mit einer Fata Morgana mit schwebenden, schillernden Farben vergleichen. Der Zuhörer solle nicht versuchen, irgendeinen Gefallen an der Musik zu finden. Vielmehr solle diese Musik interessant sein, Eindruck machen, zum Nachdenken anregen. Sie verlange nur ein offenes, unvoreingenommenes Ohr.

Auch der Leiter des Ensembles, Benjamin Cote, begrüßte die Zuhörer und bedankte sich beim Förderkreis Alte-St.-Laurentiuskirche für die Einladung. Er stellte das internationale Ensemble aus den USA, Lettland, Kolumbien und Paraguay vor und erklärte seine Intention, in den Konzerten mit einem Multiculti-Ensemble verschiedene Kulturen und Herkünfte zu präsentieren.

Im kommenden Jahr wolle das Ensemble eine Konzertreise nach Bogotá durchführen, wobei das Ensemble Werke von Holleber und eines kolumbianischen Komponisten aufführen werde.