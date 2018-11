Schramberg Gegen einen Krieg 3.0

Auch Deutschland soll bis 2025 seinen Militäretat auf 60 Milliarden Euro erhöhen. "Die Gelder fehlen dort, wo weltweit Fluchtursachen bekämpft werden müssten" so der Sprecher der Pax Christi Schramberg, Peter Schimak. Das Motto mache darauf aufmerksam, dass der neue Rüstungswettlauf mit digitalen Waffensystemen stattfinden werde, was die Kriegsgefahr erhöhe.

Helmut Kurz, Professor i.R. aus Rottenburg, wird am Dienstag, 13. November, ab 19.30 Uhr im großen Saal des Marienheims Beispiele aus seinem Buch "Religiöse Kriegsdienstverweigerer im Zweiten Weltkrieg" vorstellen.

Am Samstag, 17. November, findet zwischen 10 und 12 Uhr auf dem Rathausplatz eine Aktion gegen das Zwei-Prozent-Ziel der Nato statt. In einem offenen Brief an die Bundestagsabgeordneten sollen diese sich mit den Sorgen von Bürgern wegen eines digitalen Rüstungswettlaufs auseinandersetzen. Dafür werden Unterschriften gesammelt. Am Sonntag, 18. November findet um 10 Uhr in St. Maria ein Friedensgottesdienst statt.