Schramberg Gegen einen Krieg 3.0

Am Samstag, 17. November, findet zwischen 10 und 12 Uhr auf dem Rathausplatz eine Aktion gegen das Zwei-Prozent-Ziel der Nato statt. In einem offenen Brief an die Bundestagsabgeordneten sollen diese sich mit den Sorgen von Bürgern wegen eines digitalen Rüstungswettlaufs auseinandersetzen. Dafür werden Unterschriften gesammelt.