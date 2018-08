Schramberg Geflochtene Kunst vom Lienberg

Schramberg-Sulgen. Schon von Weitem sieht das Hofgebäude von Hubert King auf dem Lienberg einladend aus: Ein bunter Bauerngarten, blühende Blumen, imposante Schnitzfiguren aus Holz und filigrane Dekoelemente aus Weide begrüßen die Besucher.

King, der auf dem Lienberg aufgewachsen ist, hat einen Blick für das Besondere. Das wird spätestens in seinem Seminarraum deutlich – unzählige Elemente aus Weide, von dekorativ bis nützlich, Herzen in verschiedenen Größen und Holzarten, kleine Sträußchen aus Lavendel und Hagebutte warten darauf, betrachtet zu werden.

In diesem Raum hält King zwischen Januar und Mai jährlich bis zu 15 Seminare ab und weiht Interessierte in die Kunst der Weidenkunst ein. Seit nunmehr zwölf Jahren bietet er die Kurse an – mit steigender Beliebtheit. Und dass, obwohl King kaum Werbung macht.