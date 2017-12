Schramberg Geburt Christi vielfältig dargestellt

Als neue Museumsleiterin erinnerte Sabine Dietzig-Schicht an die Anfänge des Krippenbaus in der Region. Durch den Sammler Karl Otto Schimpf aus Offenburg sei die Begeisterung für den Krippenbau in den 30er-Jahren in die Region um Schramberg getragen worden. Hier entstanden viele Bühnenkrippen mit Bezug zur eigenen Heimat, wie die Szene um die Ruine Falkenstein von Karl Marte 1937 oder "Weihnachten am Paradiesberg" von Max Scheller 1946. Diese Krippen seien Teil der Sammlung im Museum und jetzt wieder zu sehen.