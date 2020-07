Schramberg Gebühren für Bodenaushub verdoppelt

Die Erweiterung der Erddeponie Rodelsberg in Waldmössingen um 350.000 Kubikmeter mache eine Aktualisierung der Satzung nötig, erklärte Fachbereichsleiter Matthias Rehfuß. In der Diskussion ging es wie bereits in Waldmössingen um die Kalkulation der Gebühren. Danach werden diese ab 1. September von 6,02 Euro pro Kubikmeter Boden auf mehr als das Doppelte, nämlich 13,87 Euro angehoben.

Ein Beratungsbüro hatte die Kalkulation für die Zeit bis ins Jahr 2023 berechnet, weil danach der Betreiber wechseln werde, kündigte Konrad Ginter von der Abteilung Tiefbau an. In die Kalkulation müssten auch die Kosten einfließen, wenn nach Schließung der Deponie 2040 die Fläche renaturiert werden müsse. Dafür seien Kosten von 1,38 Millionen Euro errechnet worden, die von den Verursachern zu tragen seien.