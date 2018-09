Schramberg Gebäude mit bewegter Vergangenheit

Schramberg. Über mehr als eineinhalb Jahrhunderte standen sich an der (oberen) alten Steige zwei Gebäude gegenüber, von denen eines seit vielen Jahren leer stand und nun nach langjährigem Siechtum verschwinden wird. Im Jahr 2009 wurde das Gebäude von einem seiner letzten Bewohner in Brand gesteckt und bot seitdem als Ruine ein elendes Bild fortschreitenden Zerfalls.

Aber auch diese Ruine hat – wie jedes momentan zum Abbruch kommende Gebäude – einmal andere und bessere Zeiten gesehen. 1832 eröffnete der junge Bierbrauer Valentin Eschle (1799 bis 1874), ein Sohn von Peter Eschle (1754 bis 1803) und Maria Eschle (1754 bis 1827) aus dem Eselbach, an dieser Stelle das von ihm gebaute Gasthaus Waldhorn (Kühlloch 12).

Am 24. September 1833 verheiratete er sich mit Scholastika Pfeffer (1806 bis 1886) und gründete mit ihr eine Familie. In den folgenden Jahren baute er die Gaststätte und Bierbrauerei kontinuierlich aus und errichtete 1842 auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen "Gastpferdestall", zu dem auch bald ein Lagerbierkeller im Bergfelsen, ein Kellerhaus und ein Eiskeller gehörten. Lange konnte man an einem Türsturz auch seinen (abgekürzten) Namen und das Baujahr in vergoldeten Buchstaben und Zahlen sehen, bis sie leider zerstört wurden (Kühlloch 14).