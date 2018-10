Schramberg Gas- und Wasserversorgung gesichert

Schramberg. Die Stadtwerke Schramberg haben solche Risiken im Blick und vorgesorgt. "Wir verlassen uns nicht nur auf Schutztechnik, sondern auch auf Manpower", erklärt Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Kälble auf die Anfrage des Schwarzwälder Boten, wie die Stadtwerke Schramberg die Gas- und Wasserversorgung gegen Hackerangriffe sichern. Denn Betreiber sogenannter Kritischer Infrastrukturen, dazu zählen auch die Stadtwerke Schramberg, müssen über die normalen Angriffe aus dem Internet hinaus auch mit neuen oder fortschrittlicheren Attacken rechnen.

Davor warnt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in seinem am 11. Oktober veröffentlichten Jahresbericht "Die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2018". Das BSI mit Sitz in Bonn ist die zentrale Cyber-Sicherheitsbehörde in Deutschland.

Im Bericht stellt das BSI fest, dass die Gefährdungslage in den "Kritischen Infrastrukturen" (Kritis) insgesamt auf hohem Niveau ist. Zu den Kritischen Infrastrukturen zählen auch Gas-, Wasser- und Stromversorger. So erreichten das BSI im Berichtszeitraum 145 Meldungen aus Kritis-Sektoren. Die meisten stammten aus dem Bereich IT und Telekommunikation, die zweitmeisten aus dem Energiesektor.