Schramberg Garten: das kleine Paradies

Schramberg-Sulgen. Beim Familiennachmittag im Feriendorf Eckenhof standen hochkarätige Ehrungen von Mitgliedern und Funktionären im Mittelpunkt. Aber auch das Gesellige und die Unterhaltung kamen nicht zu kurz.

Mit einem mit Entspannungsmusik begleiteten Film über die Aktivitäten des vergangenen Jahres brachte Vorsitzender Günter Schall die Mitglieder in Stimmung. Er erinnerte an das von einer besonderen Trockenheit geprägte Jahr. Praktisch sei von April bis November Sommer gewesen. Mit Gertrud Rapp, Siegfried Kern und Jürgen Fader habe der Verein drei langjährige Mitglieder verloren, die man in guter Erinnerung behalten werde.

Das Jahresprogramm für 2019 beinhalte eine gute Mischung aus Informationen, Unterhaltung und Fachbeiträgen. Da sei bestimmt für jeden etwas dabei, unterstrich der Vorsitzende. Unter anderem gibt es am 13. März einen Vortrag zum Thema "Einmachen von Beeren, Obst und Gemüse". Der Jahresausflug führt Ende Juni zur Bundesgartenschau nach Heilbronn. Am 15. August wird zur Kräuterweihe nach Gegenbach gefahren und am 14. September findet eine Besichtigung der Aronia-Plantage bei Imkerin Verena Heinzmann auf der Hutneck statt. Auch den 13. November sollten sich die Mitglieder in den Terminkalender eintragen. Dort referiert Lothar Ellinger vom Netzwerk Blühende Landschaft zum Thema "Nix wie raus auf die Streuobstwiese – Lebensgrundlage für Pflanzen, Tier und Mensch".