Schramberg Gäste nehmen Büchertipps gerne auf

Für Mädchen ab 14 Jahren wurde "Das Mädchen Wadjda" von Hayfa Al Mansour, ausgezeichnet mit dem Jugendbuchpreis 2017, empfohlen. Darin geht es um ein 11-jähriges Mädchen in Saudi-Arabien, das sich ein Fahrrad wünscht. Die spannende und berührende Geschichte führt in eine fremde Welt, sie schärft die Wahrnehmung für den arabischen Kulturraum, vermittelt Weltwissen und wirbt um Verständnis und Verstehen. Sie zeigt, was Freiheit meint, und wie wichtig es ist, sie zu verteidigen.