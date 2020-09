Schramberg Gab es ein illegales Autorennen auf B 462?

Jedenfalls raste ein Autofahrer am Samstag gegen 18.50 Uhr aus Richtung Schramberg kommend an Sulgen vorbei, verlor am Haldenhof die Kontrolle über sein Fahrzeug und rauschte eine meterhohe Böschung empor. Dort durchschlug er mehrere Absperrgitter, überschlug sich und blieb auf der Seite liegen.