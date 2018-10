Schramberg Fußgängerzone verlängert sich bis zur Weihergasse

Mit dem Rückbau der Gebäude entstehen neue Möglichkeiten, um die notwendige städtebauliche Belebung und Revitalisierung in der Talstadt zu erzielen. Die Gebäude sind zumeist in sehr schlechtem Zustand und nicht mehr bewohnt; die Räumung der Gebäude erfolgt in Teilabschnitten und richtet sich auch nach den zeitlichen Vorgaben der Sanierungsgebiete, um die Fördergelder in Anspruch nehmen zu können.