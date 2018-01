Schramberg Für Udo Trost ist weit und breit kein Nachfolger in Sicht

Die Erhard-Junghans-Schule ist ein Verbund aus Gemeinschaftsschule und Realschule. Der Schulverbund umfasst im Schuljahr 2017/18 die Gemeinschaftsschule (Klassen 5 bis 8) mit 159 Schülern in sieben Lerngruppen, die Realschule (Klasse 5 bis 10) mit 325 Schülern in 15 Klassen und die auslaufende Werkrealschule (Klasse 9) mit 42 Schülern in zwei Klassen. Es unterrichten 48 Lehrkräfte. Sie werden unterstützt durch zwei Schulsozialarbeiter.