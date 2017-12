Schramberg Für Durchgangsverkehr noch gesperrt

Zweiter Bauabschnitt

Auch die Stromversorgungsleitungen auf den Dächern wurden abgebaut und in die Erde verlegt. Die auf fünf Meter Breite ausgebaute Straße hat einen beidseitigen Gehweg mit 1,50 Meter Breite.

Ein zweiter und letzter Bauabschnitt mit etwa 200 Metern Länge bis zur Abzweigung in die Hangstraße soll im Frühjahr 2018 zeitig begonnen werden.

Der Gehweg wird in diesem Teilbereich dann nur noch bergseitig weitergeführt. In der Sitzung des Ortschaftsrats hatte sich ein Bürger darüber beschwert, weil die Bordsteine nach Einbau des Feinbelags noch vier Zentimeter herausragen. Dies stelle für Rollstuhlfahrer und Personen mit Gehhilfen ein großes Hindernis dar. Er wollte wissen, weshalb nicht so verfahren werde wie in der Winzelner Straße, da seien Randsteine und Oberbelag ziemlich eben. Dies stimme so nicht ganz, widersprach Tiefbauabteilungsleiter Klaus Dezember dieser Darstellung. In der Winzelner Straße gebe es einen Anschlag von drei Zentimetern. Bei der Kirchbergstraße brauche man vier Zentimeter wegen der Wasserführung.