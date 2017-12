Schramberg Für die Akteure gibt es viel Beifall

Schramberg-Waldmössingen/Oberndorf/Rottweil. So konnte der Vorsitzende des Ortsvereins Schramberg, Eberhard Pietsch, zahlreiche Gäste in der weihnachtlich geschmückten Kastellhalle begrüßen. Sein Willkommensgruß ging an Ortsvorsteherin Claudia Schmid, Sozialdezernent Bernd Hamann, Geschäftsführer der Lebenshilfe GmbH, Klaus-Dieter Geissler, den neuen Leiter der Wittum-Schule, Olaf Rink, und an Familie Engeser, als große Gönnerin des Lebenshilfe Ortsvereins Schramberg. Ein ganz besonderer Gruß ging auch an die große Lebenshilfe-Familie.

Das vergangene Jahr sei, so Pietsch, recht erfolgreich gewesen. Die Werkstatt sei sehr gut ausgelastet gewesen, doch stehe nicht nur die Beschäftigung der Mitarbeiter im Vordergrund, sondern Freizeitveranstaltungen wie Ausflüge, Aktionen und das überaus beliebte Fußballspiel zwischen Mitarbeitern der Lebenshilfe und Fußballmannschaften auf dem Sportplatz des SC Lindenhof gehörten zum Programm.

Zum Jahresabschluss gelte es, sagte Eberhard Pietsch, all denen Dank auszusprechen, die die Arbeit der Lebenshilfe vorbehaltlos und ehrenamtlich oder durch Spenden unterstützten.