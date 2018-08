Schramberg Fünfte Auflage führt einen Generationsschritt weiter

Sonja Gebert beendete im Juni 2017 ihr Studium des Lehrgangs klassische Operette unter Leitung von Wolfgang Dosch an der Privatuniversität für Musik und Kunst der Stadt Wien. Zudem ist sie Stipendiatin des Richard-Wagner-Verbandes Wuppertal.

Im Juni 2017 sang sie, unter der Regie von Wolfgang Dosch, die Rolle der Rosalinde in der Operette Fledermaus von J. Strauss.

In Haydns Oper Il mondo della luna war sie im Juli 2016 in der Rolle der Clarice an der HfK Bremen zu hören sowie 2015 in der Rolle der Mutter in Humperdincks Hänsel und Gretel unter Regie von Gregor Horres.

Engagements führen sie immer wieder zurück in ihre Schramberger Heimat, wo sie unter anderem regelmäßig als Sopran-Solistin in den Orchestermessen, unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Rudolf Schäfer, zu hören ist.

Neben dem Bereich des Konzertgesangs und der Oper widmet sich die Sopranistin mit Vorliebe Konzerten zum Thema Operette. Zuletzt bei ihrem Masterkonzert im Juli 2016, unter dem Motto "Geh’n wir ins chambre séparée" – Ein Abend im Zeichen der Operette – sowie 2015 bei einem Operetten-Konzert am Zürichsee. 2014 wurde sie vom Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen für das Projekt Oper aus dem Koffer engagiert. Meisterkurse, unter anderem bei Krisztina Laki, Luana DeVol und Klesie Kelly begleiten ihre bisherige Ausbildung.

Das Konzert Preisträger2 beginnt am Sonntag, 9. September, um 19 Uhr in der Kirche St. Johann Baptist. Der Eintritt ist frei, um Spenden am Ausgang wird gebeten.