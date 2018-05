Schramberg Führt zu "großer Rechtsunsicherheit"

Schramberg. Die ab heute, Freitag, 25. Mai, ausnahmslos geltende EU-Daten­schutz­Grund­ver­ord­nung (DS-GVO) führt zu gro­ßen Ver­un­si­che­run­gen, besonders bei Ver­ei­nen und kleinen Unternehmen – auch in Schramberg. Wir haben den Europaabgeordneten Axel Voss (CDU) dazu befragt. Er ist ein profunder Kenner des Themas, weil er im EU-Parlament "Berichterstatter" des Gesetzgebungsverfahrens für die DS-GVO war. In diese Rolle hatte er die Aufgabe, sich federführend mit dem Vorschlag der EU-Kommission auseinanderzusetzen und in Zusammenarbeit mit den zuständigen Parlamentsausschüssen die Abstimmungsvorlage für das Plenum des Parlaments vorzubereiten.