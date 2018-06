Schramberg Füchse töten zahlreiche Hühner und Enten

Hedwig und Meinrad Kuner vom Gewann Heuwies in Sulgen sind am Boden zerstört. Innerhalb von vier Wochen hat ein Fuchs ihren gesamten Hühnerbestand ausgelöscht. Ihnen war am frühen Samstagmorgen zum Heulen zu Mute, als sie die Tür zum Hühnerstall öffneten.

Elf Legehühner und ein Hahn lagen mit durchbissener Kehle tot auf dem Boden, von den anderen acht keine Spur. Ein Blick zum Fenster ließ keine Zweifel aufkommen: Es war wieder der Fuchs. Der hatte den Kuners bereits vor knapp vier Wochen 15 der 20 Hühner im Freigehege totgebissen und einige mitgenommen. Wie Meinrad Kuner schildert, geschah dies am späten Nachmittag. Der rotbraune Räuber hatte sich unterm Absperrzaun ein Loch gebuddelt und kam so zu seiner Beute.

Die Kuners, die die Eier überwiegend für den Eigenbedarf verwenden, kauften sich nach diesem Vorfall kürzlich 15 neue legereife Junghühner und sperrten sie aus Vorsicht im Stall ein. Doch "Reinecke" schlug erneut zu. Diesmal gelangte er über die Werkstatt in den Hühnerstall, indem er ein Drahtgitter vor dem offenen Fenster wegzerrte und sein Unheil anrichtete. Keines der Tiere überlebte. Die Kuners sind ziemlich verbittert und wollen vorerst keine Hühner mehr halten.