Schramberg Fruchtbären-Stube schließt am Dienstag

Im November habe ein Vertreter der Stadt die schriftliche Kündigung zum 30. Juni übergeben, erzählt Norbert Buberle. Die Stadt ändert bekanntlich in der Umgebung einiges, da Schulcontainer auf den Berneckparkplatz sollen­, wodurch Parkplätze wegfallen, für die ein Ersatz her muss.

Neuanfang wäre schwierig

Es sei zugesagt worden, dass Norbert und Brigitte Buberle bei der Suche nach einer neuen Bleibe unterstützt würden. Das sei auch geschehen – unter anderem hätte die Fruchtbären-Stube im ehemaligen Fotogeschäft Löffler unterkommen können. Doch das lehnte das Ehepaar schweren Herzens ab. "In einem neuen Laden hätte erst einmal alles neu eingerichtet werden müssen", sagt Norbert Buberle. Da er 65 sei, hätte sich das nicht mehr gelohnt. Fünf Jahre, kalkuliert er, hätte es gedauert, bis er nur die Einrichtung finanziert gehabt hätte – und so ist die Fruchtbären-Stube, wo es vor allem Geschenkartikel und Süßigkeiten gab, in wenigen Tagen Geschichte.