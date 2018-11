Schramberg Freund vergiftet: Vier Jahre auf Bewährung

Staatsanwältin Bettina Körber-Renz legte in ihrem Plädoyer zunächst den Tathergang dar. Die Frau hätte mit dem Mann knapp drei Jahre eine Beziehung gehabt, danach seien sie freundschaftlich verbunden geblieben.­ Die Frau habe sich wohl vernachlässigt gefühlt und ihr Motiv sei gewesen, dass ihr Freund sich schlecht fühle.

"Sie wusste, was sie tat", so Körber-Renz. In allen vier Fällen habe sie sich der gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht. Zum Zeitpunkt der Taten sei sie schuldfähig gewesen, was der Sachverständige schon in der vorherigen Sitzung so eingeschätzt hatte. Die Frau habe zwar eine Persönlichkeitsstörung, aber schwere seelische Abartigkeit, die eine Schuldfähigkeit ausschließen würde, liege laut Arzt nicht vor.

Für die Frau spreche ihr Geständnis und dass sie nicht vorbestraft sei, gegen sie die Gefährlichkeit der Taten. Insgesamt plädierte die Staatsanwältin auf zwei Jahre und sechs Monate Gefängnis.

Verteidiger Ulrich Müller-Arenz betonte, dass für seine Mandantin vor allem eine Therapie notwendig sei. Die Tragweite ihrer Taten habe sie nicht erfasst. Schon der Polizei gegenüber habe sie sich wie einem Therapeuten offenbart. Statt Haft forderte er Bewährung.

Richter Wolfgang Heuer sprach die Angeklagte in allen vier Fällen der gefährlichen Körperverletzung schuldig, setzte die Strafe zur vierjährigen Bewährung aus. In dieser Zeit solle die Frau eine Therapie machen und 200 Arbeitsstunden ableisten. "Die Tat war heimtückisch und menschlich niederträchtig", so Heuer.