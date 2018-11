Schramberg Freund vergiftet: 29-Jährige vor Gericht

Übelkeit, Erbrechen, Blutdruckabfall, schneeweißes Gesicht – so erging es dem vergifteten Freund der Angeklagten nach Aussage seiner Ärztin. Er befand sich in einem lebensbedrohlichen Zustand, ist immer noch traumatisiert von der vierfachen Giftattacke seiner damaligen Freundin. Zwei Mal musste der Mann ins Krankenhaus, hat tagelang gelitten und sein Leben, so Gisela Skopp vom forensisch-toxologischen Institut München, sei an einem seidenen Faden gehangen. Denn das verwendete Gift sei unberechenbar.

Richter Wolfgang Heuer suchte nach einem plausiblen Motiv für die Giftattacken, das konnte die Angeklagte aber nicht liefern. Sie sprach von Enttäuschungen, dass ihr Freund sie manchmal versetzt habe, aber Anlass und Tat standen nicht nur für den Richter in keinem angemessenen Verhältnis. "Nur weil man versetzt wird, setzt man doch kein Gift ein", so Heuer.

Die Angeklagte ging wie folgt vor. Im Internet bestellte sie – ganz legal – Hülsenfrüchte, die als Pulver sehr giftig sind. Das Pulver mischte sie in ein Vesper, das sie ihrem Freund bei der Arbeit vorbeibrachte. Vier Mal innerhalb von zwei Monaten im Jahr 2017 vergiftete sie den Mann. Es hätte tödlich enden können, auch wenn die Angeklagte beteuert, sie habe nicht gewollt, dass er sterbe. Er sollte sich nur auch mal schlecht fühlen, so die Angeklagte.