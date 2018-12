Schramberg Freude über neue Papierkrippen

Der Maler Rudolf Füchter (1844 bis 1910) war ein Bruder des Urgroßvaters von Walter Mauch. Er blieb in seiner Familie und Heimat über seinen Tod hinaus als begabter Kunstmaler in Erinnerung. In den vergangenen Jahren konnten für die städtischen Sammlungen drei Gemälde von ihm erworben werden. In den 1870er-Jahren zog er nach Nürnberg und betrieb dort eine Lithografische Anstalt. Bis zu seinem Tod lebte er in Bayern und starb in München.

Am Donnerstag überraschte die ehemalige Hausärztin Maria Elisabeth Grüner das Stadtmuseum mit einem weiteren Bestand von Papierkrippenfiguren. Aus dem Nachlass ihrer Großtante Margarethe Fehrenbacher (1881 bis 1967), die im Stadtteil Höfle ein kleines Haus bewohnte, ist ein Ensemble aus insgesamt 99 Papierkrippenfiguren erhalten geblieben.

In der Schachtel, in der sie stilvoll in alte Weihnachtsservietten eingepackt waren, verbinden sich eindrücklich Heimat und Welt. Der Karton stammt aus den USA, die große Beschriftung "Echte Haschierle Krippenfiguren" aus Schramberg. Der Bestand gliedert sich in zwei Teile: 34 gemalte Figuren aus offensichtlich zwei Zeitschichten (und vielleicht auch zwei Malern) und 62 gedruckten Figuren (meistens Tiere). Besonderheiten sind zwei gedruckte Papierfiguren aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg als Einzelobjekt und ein gemalter Baum. Neben Maria und Josef und den heiligen drei Königen finden sich auch in diesem Bestand einige Schwarzwaldbewohner des 19. Jahrhunderts, die eine Spezialität von Gregor Moosmann waren.

Im Stadtmuseum freut man sich über die beiden neuen Papierkrippen, da sie dazu beitragen, diese Tradition im Weihnachtsbrauchtum in Zukunft noch vielfältiger darstellen zu können. Alte Weihnachtskrippen aller Art sind – insbesondere auch aus Nachlässen – auch weiterhin willkommen. Kontakt: Telefon 07422/292 68.

Die Dauerausstellung "Die Krippensammlung des Stadtmuseums Schramberg" und die Sonderausstellung "Die Schweizer’sche Weihnachtskrippe" können bis zum 3. Februar 2019 (Maria Lichtmess) besucht werden (Dienstag bis Samstag 13 bis 17 Uhr, Sonntag/Feiertag 11 bis 17 Uhr, Heiligabend, Silvester und Neujahr geschlossen).