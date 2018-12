Schramberg Freude über die Rückkehr der Soldaten

Todesnachrichten

Nach wie vor trafen allerdings auch schmerzliche Todesnachrichten ein. Luise Renz und ihr damals erst ein Jahr alter Sohn Helmut Renz (1917 bis 1968) hatten den Tod des Ehemanns und Familienvaters Gottlob Wilhelm Renz (1886 bis 1918) zu beklagen, der nach Kriegsende im Lazarett in Parchim in Mecklenburg-Vorpommern verstorben war. Friederike Kopp (1874 bis 1953) musste an Weihnachten mit ihren drei Kindern Frida (1903 bis 1987), Klara (1904 bis 1997) und Josef (1909 bis 1970) um ihren Ehemann Heinrich Kopp (1877 bis 1918) trauern, der im Lazarett in Tübingen an einer Krankheit starb, die er sich im Kriegseinsatz zugezogen hatte. Am 23. Dezember 1918 wurde er vom Wohnhaus in der Schillerstraße 115 aus zu Grabe getragen.

Gegenüber den gefallenen wie heimgekehrten Kriegsteilnehmern wurde allgemeine Dankbarkeit empfunden. Der Vorsitzende der Ortsgruppe der (katholischen) Zentrumspartei, der Kirchenpfleger Johannes Fehrenbacher (1865 bis 1940), sagte am 15. Dezember 1918 bei einer Veranstaltung dazu: "51 Monate haben sie mit starker Hand das Vaterland beschützt, im Kugelregen und Granathagel alle Strapazen überstanden, Hunger, Durst und Kälte gelitten, gekämpft wie die Löwen für ihr Vaterland und Monarchie. Im 52. Monat ist es anders gekommen, die Übermacht der Feinde hat den Sieg unmöglich gemacht. Was sie aber erreicht, war, daß sie unbesiegt in ihr unversehrtes Vaterland heimkehren konnten."

Die Kriegsopfer begannen, sich in Sozialverbänden zu organisieren. Der Reichsbund der Kriegsbeschädigten und Kriegsteilnehmer veranstaltete am 15. Dezember 1918 im Hotel Lamm einen ersten Familienabend.

Betriebe öffnen wieder

In der Adventszeit erschienen in der Lokalpresse auch zahlreiche Anzeigen von Soldaten, die nach der Rückkehr aus dem Kriegseinsatz ihre geschlossenen Betriebe wieder eröffneten. Dazu gehörten die Mechanische Werkstätte von Oskar Fichter (1878 bis 1950), die Flaschnerei von Karl Schinle (1882 bis 1950), die Hafnerei von Josef Broghammer (1881 bis 1952), das Friseurgeschäft von Karl Kühnle (1878 bis 1945), die Bäckereien von David Finkbeiner (1873 bis 1944) und Kuno Sekinger (1877 bis 1943), die Konditorei mit Café von Eugen Wolber (1877 bis 1943), das Flaschnerei-, Kupferschmiede- und Installationsgeschäft von Gustav Buchholz (1880 bis 1938), die Metzgereien von Engelbert Grüner (1879 bis 1953), Andreas Lehmann (1880 bis 1957), Friedrich Wagner (1887 bis 1945) und Friedrich Widmayer (1880 bis 1948) sowie das Architekturbüro von Alfred Broghammer (1883 bis 1986).

Kurz vor Weihnachten ließ ein mehrtägiger Regen den Schnee auf den Höhen schmelzen. Die Schiltach schwoll kräftig an und trat über die Ufer. Durch auf das Gleis geschwemmtes Geröll geriet der erste Personenwaggon der Eisenbahnlinie Schiltach-Schramberg aus der Spur. Für die Fahrgäste musste die Lokomotive aus Schramberg neue Personenwaggons holen. Mitten in der Nacht fiel dabei der Forstwart Rudolf Fehrenbacher aus Lauterbach in die reißende Schiltach und ertrank. Am Heiligabend wurde seine Leiche in Schiltach angeschwemmt.

Am Heiligen Abend selbst mischten sich Regen und Schnee. Die Gottesdienste in den evangelischen und katholischen Kirchen waren sehr gut besucht. "In leiblicher Beziehung wurde durch die erhöhte Fleischration und die Ausgabe von Teigwaren der Verpflegung angenehm aufgeholfen", wusste das "Schwarzwälder Tagblatt" am 28. Dezember 1918 zu berichten. Am ersten Weihnachtsfeiertag war das Konzert der Stadtmusik unter der Leitung des aus Polen zurückgekehrten Dirigenten Ernst Jakubaschk (1877 bis 1964) im völlig überfüllten Saal des Gasthauses Bären das größte gesellschaftliche Ereignis. Das eigens von ihm komponierte Tongemälde "Fröhliche Weihnachten" wurde als "Werk von packender Wirkung und schöner Melodik" begeistert gefeiert. Großes Interesse fand zudem die siebte Lokalausstellung des Geflügel- und Kaninchenzuchtvereins.

Die Empfindungen vieler Zeitgenossen zeigt das Gedicht "Weihnacht", das der ehemalige Schramberger Max Waller (1878 bis 1966) in Freudenstadt damals für seine Heimatstadt schrieb: "Heilige Weihnacht, selige Gottesnacht / strahlst du wieder mit den Hoffnungssternen! […] Steig herab, du hehres Gotteskind, / Friedensheiland bringe deine Gnaden […] Halte Deine milde Heilandshand / über uns und unseres Volkes Wehen; { komm als Retter unserm Vaterland, / laß in Elend es nicht untergehen!"