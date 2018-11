Schramberg Freude an Spaziergängen auf der Höhe

Schramberg. Die hochbetagte Jubilarin, die sich noch an viele wesentliche Dinge erinnern kann, blickt auf ein arbeitsreiches und mühsames Leben zurück. Geboren wurde sie am 29. November 1923 in Schramberg an der Steige 10 bei Kerzenlicht, weil es damals noch keinen Strom im Haus gab. Sie wuchs mit vier Geschwistern als Älteste auf. Nach der Schule besuchte sie die Frauenarbeitsschule. Ihr Berufswunsch, Handarbeitslehrerin zu werden, wurde ihr verweigert, weil sie nicht in die Hitlerjugend eintrat.

Später erlernte die Jubilarin den Beruf der Damenschneiderin, entwarf und nähte Brautkleider. Gleichzeitig half sie im Elternhaus im Haushalt und Garten. Bei einem Lazarettaufenthalt in Bad Dürrheim lernte sie ihren späteren Mann Emil Anton Rieger kennen, der in Zepfenhan eine Schneiderei betrieb.

Sie heirateten im Juni 1950 und führten den Betrieb gemeinsam bis zum Umzug nach Schramberg im Jahr 1954. Sie hatte von ihrer Mutter erfahren, dass auf dem Heideckle ein Haus zu kaufen ist. Diese Gelegenheit nutzten sie.