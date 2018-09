Schramberg Freizeit ist für ihn "Zodiak"-Zeit

Schramberg. "Was, Du warst im ›Zodiak‹? Stehen die Sofas noch drin? Wie geht es Ralf?" – so schnell kommt man in Schramberg ins Gespräch, taucht der Name Zodiak auf.

Die Musikkneipe, etwas versteckt in der Schiltachstraße gelegen, ist seit Jahrzehnten Treffpunkt für Musikfans, Feierabendbiertrinker, Diskussionsfreudige, Ur-Schramberger und "Reingeschmeckte", Studenten und Unternehmer, Punker und Rocker, für Ü20-er und U70-er, auch die Pfadfinder gehören zu den Stammgästen.

"Den Generationswechsel haben wir immer irgendwie hinbekommen", erzählt Ralf Weigold. Er ist der Kopf des "Zodiaks" und das Herz, hält die Kneipe nicht nur am Laufen, sondern füllt sie mit Leben – und vor allem mit Live-Musik. "Ich bin da so reingerutscht", erzählt er. Als im Jahr 2000 in ihrer Lieblingskneipe ein Pächterwechsel anstand, fassten Weigold und ein paar Kumpels den Entschluss: "Wir übernehmen das ›Zodiak‹." Ein halbes Jahr wollte das Team auf der anderen Seite des Tresens stehen. Nach 18 Jahren fühlt sich Weigold dort immer noch ganz wohl – "aus Liebe zur Musik und zur Kneipe", wie der gebürtige Winzelner sagt. Gemeinsam mit zwei Mitarbeiterinnen im Service betreibt er das "Zodiak" im Ehrenamt. "Ich stecke meine ganze Kraft rein", erzählt Weigold. Freizeit ist für ihn "Zodiak"-Zeit. "Es geht hier nicht ums Geldverdienen, sondern um die Musik."