Schramberg Freigetränke locken Fans an die Bühne

Obwohl der stürmende Andrang an Besuchern leider ausblieb, rockten die zwei Bands aus Schramberg und Rottweil die Bühne. Schlagzeuger Dariusz, Gitarrist Krzysztof "Kris", Mario und Sänger Dennis von "Börnaut" heizten ihren Zuhörern ordentlich ein. Bereits seit dem Jahr 2014 spielen die vier Musiker in dieser Besetzung zusammen, davor sammelten sie teilweise Bühnenerfahrung in anderen Bands oder waren wie Mario "noch unverbraucht was Musik machen betrifft".

Dass das Quartett, das nach eigenen Angaben keinen großen Wert darauf legt, in welcher Genreordnung genau es sich bewegt, aus vier leidenschaftlichen Musikern besteht, ist den eingängigen Gitarrenriffs und melodischen Arrangements deutlich anzuhören. Da sind richtige Könner am Werk. Musik machen ist für die vier Männer mehr als ein Hobby, sie füllen ihre Songs mit Intensität, Leidenschaft und viel Emotion. Mit Songs wie "Was ich fühle", "Farbenspiel" und "Alles gut" begeisterten sie ihr Publikum. Ihrem Auftritt lauschten ihre Musikerkollegen von der Band "Zielgruppe" in der eigens aufgebauten Lobby neben der Bühne.

Diese nahmen dann nach einer kurzen Umbaupause auf der Bühne Aufstellung und Sänger "Pipe", die Pfeife, sorgte in seiner Captain-America-Verkleidung bereits vor dem ersten Ton für Lacher bei den Gästen.