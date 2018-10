Schramberg Freie Fahrt für "E-Mobility"

Die hGears Holding GmbH mit Sitz in Sulgen ist die Muttergesellschaft der hGears-Gruppe, bestehend aus der Herzog GmbH, mG miniGears S.p.A. (Padua, Italien) und der mG miniGears Co. Ltd. (Suzhou, China). Mit rund 1 000 Mitarbeitern erwirtschaftete die Gruppe 2017 nach eigenen Angaben einen Umsatz von 140 Millionen Euro. Die hGears-Gruppe ist Anbieter von Präzisionszahnrädern und Komponenten sowie Getrieben und Antriebssystemen. Hierbei kombiniert das Unternehmen als eines der wenigen mechanische Bearbeitungsverfahren mit Pulvermetalltechnologien.