Schramberg Freibad-Eröffnung um ein Jahr verschoben

Schramberg-Tennenbronn - Überraschung im Gemeinderat: Die Stadtwerke haben hinsichtlich der Freibadsanierung nun erstmals öffentlich eine Zeitplan-Variante ins Spiel gebracht, die das Planschen in der Freibadsaison nächstes Jahr ausschließt. Bislang wurde stets Mai 2021 als Eröffnungstermin angegeben - wenn auch stets mit der Betonung, dass dafür alles glatt laufen müsse. Am Donnerstagberichtete Stadtwerke-Chef Peter Kälble nun aber von einer von ihm bevorzugten Planung, die die Öffnung ein Jahr später vorsieht. Diese Information an sich kam bei den Räten - wenn auch nachvollziehbar begründet - sicher nicht gut an. Was aber so richtig aufstieß war die Art und Weise, wie die Information dem Gremium übermittelt wurde.