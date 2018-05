Schramberg Fraktionsvorsitzende lobt Engagement von Lutz Strobel

Renate Holzmann bedankte sich abschließend herzlich für die interessante Führung und brachte dabei ihr großes Bedauern über den Arbeitsplatzwechsel ihres Verwaltungsstellenleiter in Ergenzingen, Lutz Strobel, deutlich zum Ausdruck. "Sein außerordentliches Engagement, seine Ideen, Anregungen und sein Organisationstalent haben unseren Ort in den 27 Jahren seiner Tätigkeit in Ergenzingen nachhaltig geprägt", so fasste die Fraktionssprecherin die Stimmung nach dem Abgang "ihres" Lutz Strobel für die Fraktion zusammen. Tennenbronn könne sich glücklich schätzen, einen so kompetenten und engagierte Ortsvorsteher zu haben.