Schramberg Fraktionen bei Ombudsmann einig

Schramberg. Durch "kommunikative Missverständnisse zwischen der Stadt und den Stadtverbänden" habe sich das Thema etwas verzögert, entschuldigte sich Oberbürgermeister Thomas Herzog bei den Mitgliedern des Verwaltungsausschusses. Er selbst und auch Fachbereichsleiter Soziales, Berthold Kammerer, machten keinen Hehl daraus, dass sie das von allen Fraktionen befürwortete Anliegen gerne ablehnen würden.

Hintergrund sei, so Kammerer, dass es bundesweit immer wieder Missbrauchsfälle von Kindern gegeben habe. Dies habe dazu geführt, dass im Sozialgesetzbuch die Vorschrift aufgenommen worden sei, dass Mitarbeiter von Vereinen, die in der Kinder- und Jugendarbeit tätig sind, ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen müssen, um auszuschließen, dass einschlägig Vorbestrafte mit Jugendarbeit beauftragt werden.

Das Führungszeugnis müsse von der jeweiligen Person selbst beantragt werden und werde auch nur persönlich zugestellt. Das bedeute, dass der Antragsteller allein entscheide, ob er das Zeugnis einem Dritten zeige oder nicht. Der Vereinsvorsitzende bleibe, so Kammerer, in der Verantwortung, ein Ombudsmann könne nichts bewirken und sei nur eine zusätzliche Hürde. Deswegen sehe die Verwaltung den Vorschlag nicht als bürgernah an.