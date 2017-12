Schramberg Fotografien lassen Stadtgeschichte aufleben

Schramberg. "150 Jahre Stadtgeschichte" – so heißt der Bildband, den die frühere Museumsleiterin Gisela Lixfeld zusammen mit Alessa Mekelburg, Raphaela Schneider und dem Sutton-Verlag in Erfurt entwickelt hat. Das Werk erzählt die Geschichte der Stadt Schramberg in mehr als 170 Bildern.