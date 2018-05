Schramberg Förderverein für neue Halle geplant

Bei einem Treffen von Ortschaftsrat und -verwaltung sowie Vertretern von Vereinen wurde die Gründung eines Fördervereins für eine neue Halle besprochen.

Treffen am 5. Juni

Der Förderverein sollte sich an der Planung und Finanzierung beteiligen. Zum nächsten Treffen am 5. Juni sind auch interessierte Bürger eingeladen. In seiner nichtöffentlichen Sitzung Anfang April hat der Ortschaftsrat den Erwerb eines Grundstücks im Bereich des Dorfweihers zum Bau der Halle beschlossen.