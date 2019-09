Schramberg Flucht vor Polizei endet in Gebüsch

Die Beamten wurden in der Gartenstraße auf den jungen Mann aufmerksam. Als sie ihm signalisierten anzuhalten, gab er Gas und bog in den Eckenhofstraße ab. Als er dann mit hoher Geschwindigkeit in den Weidenweg abbog, verlor er die Kontrolle über den Roller, stürzte und landete in einem lebenden Zaun. Er verletzte sich leicht.

Wie die Polizei mitteilt, hat der 21-Jährige keinen Führerschein und stand unter Drogen. Auf ihn kommt eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.