Schramberg. Ein echter Hingucker waren am Samstagvormittag die "fliegenden" Baumpflege-Spezialisten aus Villingendorf, die sich im "Park der Zeiten" um die Schäden des Sturms Burglind kümmerten. Mit einem Autokran ließen sich die Spezialisten in die Baumkronen hieven und sägten dort die gefährlichen Äste ab. Per Kran wurden das Grünzeug hinunter zur Straße gebracht und abtransportiert.