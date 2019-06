Schramberg Filmteam aus Japan in Talstadt unterwegs

Schramberg/Schiltach. Gleich mehrere Wochen ist die Gruppe aus Fernost für die Dreharbeiten in Deutschland zu Gast. "Basislager" war in Freiburg, von dort aus ging es nach Haslach für weitere Aufnahmen. Die Gruppe wurde dabei auf das Thema Flößerei und die Gerberei Trautwein in Schiltach aufmerksam gemacht, der sie prompt einen Besuch abstattete. Um Leder von Trautwein im Einsatz zu sehen, sollte Schramberg die nächste Station sein. Genauer gesagt, die evangelische Stadtkirche. Dort besitzt der Blasebalg der Orgel eine Lederhülle aus dem Schiltacher Traditionsunternehmen.

Es folgte eine Episode, die hierzulande eher nervt, aber für die Besucher aus Japan nicht ungewöhnlich sein dürfte: Der derzeit äußerst zäh fließende Verkehr zwischen Schiltach und Schramberg erinnerte die Gäste an die Rush-Hour ihrer Heimat in den Metropolen wie Tokio oder Osaka.

Einmal in Schramberg angekommen, machten sich die Gäste zunächst mit der Umgebung vertraut. Die Entourage bestand aus Kameraleuten, Tontechnikern, Moderatorinnen, der allgewaltigen Regisseurin sowie einigen Personen, deren Aufgabe nicht klar zu definieren war.