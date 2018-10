Schramberg Filialnetz auf dem Prüfstand

Schramberg-Sulgen. Dies brachte Vorstandsvorsitzender Jürgen Findeklee in seinem Geschäftsbericht bei der Mitgliederversammlung in der Festhalle Sulgen deutlich zum Ausdruck. Die Voba SDN habe sich im Geschäftsjahr 2017 erfolgreich am Markt behauptet. Die um 2,5 Prozent gesteigerte Bilanzsumme auf 1,92 Milliarden Euro resultiere vor allem aus gestiegenen Kundenforderungen speziell im Einlagen- und Kreditgeschäft. Vor allem im Privatkundengeschäft habe es einen Anstieg um 26 Millionen Euro gegeben. Das zeige, dass die Bank auf dem richtigen Weg sei.

Das Vertrauen in die Sicherheit spiegle sich einmal mehr in den hohen Zuwachsraten, was ihn besonders freue. Der Zinsüberschuss im Geschäftsjahr 2017 liege trotz eines Rückgangs um 11,9 Prozent über den Erwartungen. Mit einer Gesamtkapitalquote von 17,4 Prozent und einer Eigenkapitalquote von 13,3 Prozent liege die Voba SDN deutlich über dem Verbandsdurchschnitt, hob Findeklee hervor.

Zum Ende des Jahres 2017 zähle die Voba SDN 92 441 Kunden, wovon 44 318 auch Mitglied der Bank seien. Ihnen stünden 32 Filialen und 45 Geldautomaten im Geschäftsgebiet zur Verfügung. Die Ergebnisse der Filialen seien nicht überall zufriedenstellend, weshalb über schlecht frequentierte Zweigstellen nachgedacht werden müsse. Dies sei nicht gleichbedeutend mit Schließungen. Die Bank habe sich bei der Fusion verpflichtet, das Filialnetz so gut wie möglich aufrecht zu erhalten. Da fordere das Kreditinstitut aber auch die Unterstützung der Kunden, betonte der Bankchef.