Schramberg Fieser Einbruch bei Playmate Gitta Saxx

"Ich kann mich in diesem Haus nicht mehr aufhalten", klagt Gitta Saxx. Besonders verstörend sind die Umstände des Einbruchs. So wurden keine Türen oder Fenster aufgebrochen. Vielmehr vermutet sie, dass sich jemand ihre Schlüssel nachmachen lassen habe, heißt es in dem Video.

Einst einem "Guru" Geld anvertraut