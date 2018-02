Schramberg-Sulgen/Schiltach. Ein am Freitagabend gegen 21.30 Uhr bei einem Metallverarbeitungsbetrieb in der Kurt-Steim-Straße ausgelöster Brandalarm hat sich laut Angaben der Polizei bei der Überprüfung durch die mit mehreren Fahrzeugen angerückte Feuerwehr Sulgen schnell als Fehlalarm herausgestellt. Ein Brandmelder hatte angeschlagen, als beim Öffnen eines Härteofens Rauch nach oben stieg und so zur Auslösung des Melders führte. Bereits früher am Abend war die Feuerwehr Schiltach zu einem Einsatz an den Hohenstein gerufen worden. Auch dort hatte ein Brandmelder ausgelöst. Am Samstag waren Wehrleute zu einem Fehlalarm bei der Stiftung St. Franziskus ausgerückt, am Sonntagmorgen zu einer Türöffnung in Schramberg.