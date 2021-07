1 Die Feuerwehr war am Freitagabend zur Kirche Heilig Geist ausgerückt.Foto: Wegner Foto: Schwarzwälder Bote

Schramberg (sw). Wenn der göttliche Beistand allein nicht hilft – dann gibt es zur Not in der Kirche Heilig Geist einen Mesner und in der Stadt eine Feuerwehr. Letztere rückte am Freitag gegen 20 Uhr aus, weil eine ältere nicht mehr ganz so mobile Dame Probleme mit dem Aufzug in der genannten Kirche hatte. Bevor eine kleine Schleife der Schramberger Feuerwehr allerdings angekommen war, hatte sich schon der Mesner des Problems angenommen gehabt und konnte die Dame "befreien". Talstadtkommandant Patrick Wöhrle und seine Kollegen konnten nach einer kurzen Kontrolle wieder abrücken.