Schramberg Feuerwehr rettet Mann aus brennender Wohnung

Vor Ort waren neben Polizei und Rettungsdienst rund 35 Kräfte der Wehrabteilungen Schramberg und Sulgen. Zudem war die Drehleiter aus Rottweil angefordert worden, da das Schramberger Fahrzeug zu Instandhaltungsarbeiten in Karlsruhe sei, so Storz. In solchen Fällen spreche man sich mit den benachbarten Feuerwehren ab. Für Schramberg, Sulgen und die Höhengemeinden werde dann Rottweil alarmiert, bei Schiltach und Schenkenzell helfe Alpirsbach aus und für Tennenbronn und Lauterbach werde die Drehleiter in St. Georgen mitalarmiert. Da die Wehr das Brandgeschehen schnell in Griff bekommen, hatte, konnte die Rottweiler Drehleiter aber noch auf der Anfahrt wieder abbestellt werden, berichtet Storz.