Schramberg Feuer: Bewohner auf der Straße

Schramberg-Sulgen. Das ging gerade noch einmal gut. Brennende Mülltonnen gegenüber des Hallenbads "badschnass": Das wurde der Feuerwehr am Mittwochabend gegen 19.40 Uhr per Telefon gemeldet. Kurz darauf ein weiterer Anruf: Brand in der Tiefgarage, hieß es diesmal.