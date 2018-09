Schramberg Festtage im „Löwen“

Traditionsreiche Gaststätte feiert 100-jähriges Bestehen / Einblicke in die Geschichte des Hauses

Schramberg-Tennenbronn. "Wie ein kleines Dorffest, bei dem man noch was lernen kann" – so beschreibt eine Besucherin das Jubiläum des Landgasthofs. Und tatsächlich war das Traditionshaus mit seiner reichen Geschichte einen Abend und zwei Tage lang Anziehungspunkt für Jung und Alt.

Freihof, Stabswirtschaft, Löwenwirtschaft, Wirtshaus in Tennenbronn: Der "Löwen" hatte schon viele Namen. Für den Blick in die Geschichtsbücher waren Senior-Chef und Heimatforscher Fritz Wöhrle sowie Alfred Kunz von der Heimathaus-Gruppe zuständig. Sie spannten den Bogen von 1179, der ersten Erwähnung des Wirtshauses, über die vielen Eigentümer, die früher Brüstle, Fischer oder auch Langenbacher hießen, bis zum Dackel "Weckerle", der einst zur Familie gehörte. Die Besucher erfuhren auch, dass im Gasthof früher eine Sparkassen-Filiale untergebracht war und, wer in den 1960er- Jahren telefonieren wollte, zur Familie Wöhrle in den "Löwen" musste.