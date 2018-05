Schramberg (zeg). Ab Juni gibt es bei der Schramberger Volkshochschule (VHS) sieben fest angestellte Integrationsdozenten mit unterschiedlichen Stundenkontingenten, dies teilte Hauptamtsleiter Uwe Weisser in der Gemeinderatssitzung mit. "Es handelt sich um eine befristete Anstellung von zwei Jahren", erläutert die VHS-Leiterin Susanne Gwosch auf Anfrage. Bislang waren diese Lehrkräfte auf Honorarbasis beschäftigt, wie auch die anderen rund 100 Schramberger Dozenten. Um im Integrationskurs unterrichten zu können, benötigen die Lehrkräfte eine Zulassung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, so Gwosch. Grundvoraussetzung sei ein Studium "Deutsch als Fremdsprache". "Hier sind jedoch auch Ausnahmen möglich. In diesen Fällen, sind meist Zusatzqualifizierungen zu erwerben." Die sieben Dozenten werden auch ins Verwaltungsgeschehen eingebunden, so Gwosch. "Mit der Anstellung haben wir als VHS, aber auch die Dozenten, eine gewisse Planungssicherheit."